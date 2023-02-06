Намеренно запугивают население: информация о наступлении РФ на Купянском направлении – фейк

Февраль, 06 в 18:13

Ситуация на Купянском направлении остается без изменений. Информация о наступлении РФ не соответствует действительности.

Об этом в интервью Украинскому Радио Харьков рассказал глава военной администрации Купянского района Андрей Канашевич.

— Все контролируется, все на местах, каждый выполняет свои задачи. Все слухи распространяет враг. Это информационные атаки. Ситуация по состоянию на данный момент без изменений, ВСУ контролируют ситуацию, — сказал Андрей Канашевич.

Как рассказал Канашевич, динамика обстрелов увеличилась месяц назад и остается на том же уровне. В основном бьют из артиллерии.

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В течение последней недели обстрелы Купянского района не усиливались, поэтому повышенного спроса на эвакуацию нет.

— 5 февраля эвакуировали 10 человек. Ситуация равная, нельзя сказать, что больше людей или меньше желают эвакуироваться. Была куча звонков, обеспокоенных вбросом. Мы пытаемся успокоить людей, — рассказал глава администрации.

Напомним, в последние дни пропагандистские СМИ разгоняют информацию, что армия РФ начала масштабное наступление на Харьковщине и якобы захватила Купянск.

На эти вбросы уже отреагировали в полиции и сообщили, что россияне хотят намеренно посеять панику среди местного населения.

Источник: Украинское Радио Харьков