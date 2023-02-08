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Двоих украинцев, считавшихся погибшими в Турции после землетрясений, спасли из-под руин — посол

Юля Захарченко, редактор ленты
Двоих украинцев, считавшихся погибшими в Турции после землетрясений, спасли из-под руин — посол
Фото: Getty Images

Двух украинцев, которых считали погибшими в Турции в результате серии мощных землетрясений, спасли из-под руин одного из разрушенных домов.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, двух человек спасли в турецком городе Хатай.

— Граждане Украины — живы! К счастью, по проверенной информации, двух граждан Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома. Детали позже.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал со ссылкой на турецкую сторону, что, предварительно, двое украинцев погибли и еще четверо пострадали в Турции в результате серии разрушительных землетрясений.

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По уточненным данным, всего уже разыскали 38 граждан, а дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.

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