Февраль, 07 в 8:52

На 7 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доведены лимиты на каждый час суток.

В частности, с 00:00 до 06:00 лимит неограничен, что позволяет пройти ночной период суток без выключений.

Учитывая это, график почасовых отключений 7 февраля таков:

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1 очередь(перечень здесь

Подчереди 1.1, 1.2

02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 04:00 до 06:00, с 11:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены;

с 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения.

Подчереди 1.3, 1.4

02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – очереди будут выключены;

с 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – возможны отключения.

2 очередь (перечень здесь

Подчереди 2.1, 2.2

с 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;

с 12:00 до 14:00 – возможные отключения.

Подчереди 2.3, 2.4

с 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;

с 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – возможны отключения.

3 очередь (перечень здесь

Подчереди 3.1, 3.2

с 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;

с 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – возможные отключения.

Подчереди 3.3, 3.4

с 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;

с 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;

с 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пикового потребления электроэнергии к отключению будет применена 4 очередь. Список адресов здесь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и 15:00 до 19:00;

Обесточенной очередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;

Обесточенной очередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго