4 очереди для обесточивания: как будут выключать свет в Ивано-Франковской области 7 февраля
На 7 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доведены лимиты на каждый час суток.
В частности, с 00:00 до 06:00 лимит неограничен, что позволяет пройти ночной период суток без выключений.
Учитывая это, график почасовых отключений 7 февраля таков:
1 очередь(перечень здесь)
Подчереди 1.1, 1.2
- 02:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 04:00 до 06:00, с 11:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены;
- с 00:00 до 02:00, 09:00 до 11:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения.
Подчереди 1.3, 1.4
- 02:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 22:00 – очереди будут выключены;
- с 11:00 до 12:00, 22:00 до 24:00 – возможны отключения.
2 очередь (перечень здесь)
Подчереди 2.1, 2.2
- с 01:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 00:00 до 01:00, 06:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;
- с 12:00 до 14:00 – возможные отключения.
Подчереди 2.3, 2.4
- с 00:00 до 02:00, 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;
- с 02:00 до 04:00, 06:00 до 07:00 – возможны отключения.
3 очередь (перечень здесь)
Подчереди 3.1, 3.2
- с 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 01:00 до 04:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены;
- с 07:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 – возможные отключения.
Подчереди 3.3, 3.4
- с 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением;
- с 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены;
- с 04:00 до 06:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пикового потребления электроэнергии к отключению будет применена 4 очередь. Список адресов здесь.
- Обесточенной очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и 15:00 до 19:00;
- Обесточенной очередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00;
- Обесточенной очередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго