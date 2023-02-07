Февраль, 07 в 8:10

На 6 февраля НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления для Киева в среднем днем 1147 МВт/ночью 768 МВт.

Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начав вводить адрес на украинском языке.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 ч. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 ч.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter