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Факты / Україна / Общество

Максимально бесшумный и удобный: эксперт объяснил, как использовать портативный инверторный генератор

Анна Голишевская, Редактор сайта
Генератор
Фото: Instagram

Инверторный портативный генератор используют не только как резервный, но и постоянный источник питания. Он достаточно компактен и выдает стабильное напряжение без перепадов.

Как установить и использовать портативный инверторный генератор –  читайте в материале.

Электрик Дмитрий Полищук отмечает, что инверторный генератор выдает чистое напряжение и тратит меньше бензина, чем другие генераторы.

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Они достаточно практичны, почти бесшумны, безопасны и компактны. В большинстве случаев они лучше бензиновых аналогов.

Однако стоят в несколько раз дороже других генераторов. Это разъясняется тем, что инверторный генератор имеет хороший переменный ток, который нужен для высокочувствительной бытовой техники.

То есть, от портативных инверторных генераторов можно питать:

  • котел;
  • холодильник;
  • стиральную машину;
  • бойлер;
  • насос.

Такой генератор подойдет для снабжения энергией не только дома, но и офисов и мелких бизнесов.

Портативный инверторный генератор: недостатки

О преимуществах портативных инверторных генераторов вы уже знаете. Однако такие модели имеют и недостатки. Например:

  • высокая цена;
  • маленький выбор моделей;
  • максимальная мощность – до 8 кВт (однако этого хватает для бытовой техники);
  • нельзя ставить в комнате, ведь генератор выделяет выхлопные газы.

Как использовать и установить портативный инверторный генератор

Инверторный генератор можно поставить на балкон. К нему подсоединить охлаждающую батарею. Из батареи необходимо сделать вывод газов на улицу (с помощью сантехнических труб).

Если у вас балкон закрытого типа, необходимо просверлить для трубы отверстие.

Труба должна быть расположена немного вниз, чтобы с нее стекал конденсат.

Таким образом, вы сможете пользоваться генератором тогда, когда вам потребуется, и не будете беспокоить соседей лишним шумом.

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