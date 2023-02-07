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Факты / Україна / Общество

МВД рассекретило документы о депортациях украинцев в 1940-1950-х годах

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
архівні документи
Фото: УНИАН

Министерство внутренних дел рассекретило архивы, касающиеся депортаций населения с территории Запада Украины в 1940-1950 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Комиссия по работе со служебной информацией в МВД отменила гриф Для служебного пользования для дел государственного архива МВД, которые касались массовых депортаций населения из Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Эти архивные документы будут доступны для общественности, в том числе опубликованы на официальных сайтах.

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Законом Украины О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов обязано предоставлять и обнародовать архивную информацию относительно репрессивных органов и запрещено отнесение архивной информации репрессивных органов к служебной информации.

— Цель этого закона — обеспечение открытости архивной информации репрессивных органов и запрет ограничения доступа к ней.

Поэтому документы репрессивных органов должны быть доступны общественности, в том числе путем размещения на официальных веб-сайтах, — сказал директор Департамента документооборота и контроля Иван Сопига.

В фондах Отраслевого государственного архива хранятся документы о массовых депортациях населения с территории Запада Украины в 1940-х и 1950-х годах, в частности, эшелонные списки граждан из трех указанных регионов.

В 2021 году СБУ рассекретила документы советской эпохи, подтверждающие факт репрессий на Крымском полуострове.

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Источник: МВД
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