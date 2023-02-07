В ближайшие ночи до -15, но ослабление морозов не за горами — синоптик

Февраль, 07 в 17:03

В среду, 8 февраля, в Украине ожидается ясная и морозная погода, которую обеспечит антициклон Elisabeth (Элизабет), однако уже с 11-13 февраля начнет постепенно теплеть, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра ожидается сильный штормовой ветер на Востоке и Юге Украины.

— Ближайшей ночью -9…-15 градусов, завтра днем -1…-7. Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного съехать вниз. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля, — подчеркнула Диденко.

В Киеве 8 февраля, по прогнозам синоптика, солнце и без осадков, ночью от -10 до -13, днем -2…-5 градусов.

Сейчас смотрят — Ослабление морозов в Киеве также предполагается ориентировочно с 11-12 февраля, — добавила она. В Укргидрометцентре говорят, что в ближайшие трое суток, 8, 9 и 10 февраля, в Украине ожидается холодная погода, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный — до 5-12 м/с. Ночью -9…-15 мороза, в Карпатах и на Прикарпатье — до -18, а днем -1…-6. В южных регионах ночью -5…-11, днем от -3 мороза до +2. Читайте Будет ли ранняя весна в Украине: предварительный прогноз синоптиков

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