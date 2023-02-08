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Факты / Україна / Общество

Украина не наносит удары по РФ, оружие нужно только для обороны и деоккупации — Подоляк

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина использует западное вооружение и технику, полученную от других стран, только для освобождения своих городов и уничтожения складов с оружием российской армии.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, теперь воинам ВСУ нужно эффективное оружие для контрнаступления на разных направлениях.

— Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ. Оружие, которое дают союзники, используется для обороны, деоккупации украинских территорий и уничтожения складов врага. Ракеты большей дальности, штурмовая авиация необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ, — подчеркнул Подоляк.

В частности, Украина проводит переговоры с партнерами и союзниками, чтобы получить ракеты большей дальности, боевые бронированные танки и штурмовую авиацию, которая поможет освободить все территории и изгнать российских захватчиков.

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