Февраль, 07 в 8:01

Украинцы имеют право на получение определенной социальной помощи. Она может быть разной и зависит от потребностей и положения каждого гражданина Украины.

Например, в Украине можно получить выплаты для ВПЛ, пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью и др.

Чтобы получить социальную помощь, необходимо обращаться в соответствующие органы социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг или в Пенсионный фонд Украины, который с 1 января 2023 года начал выплачивать некоторую социальную помощь.

Сейчас смотрят Как узнать, начислена ли вам социальная помощь 2023 онлайн, читайте в нашем материале. Субсидии Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий. На специальном портале от Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны. Для этого нужно знать только почтовый адрес получателя. Узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере, можно с помощью государственного портала subsidii.ioc.gov.ua. Там необходимо ввести свои личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры, и нажать кнопку Поиск. Пенсионные выплаты Пенсионный фонд Украины на своем портале электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное. Благодаря этому можно быстро узнать, какой размер пенсии будет вам выплачиваться. Если вы уже достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг от ПФУ. Подробную инструкцию смотрите в нашем материале. Также в 2023 году Пенсионный фонд будет выплачивать: пособие по временной потере трудоспособности;

пособие по беременности и родам;

пособие на погребение застрахованным лицам, в т.ч. пострадавшим на производстве;

единовременные и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей. Чтобы узнать о начислении этих социальных выплат, стоит позвонить по номеру 0 800 503 753. ВПЛ Проверить, начислены ли вам выплаты для внутренне перемещенных лиц, можно самостоятельно через онлайн-банк, в котором вы оформляли карту. Специального реестра или сервиса для проверки начисления выплат нет, однако вы можете позвонить на горячую линию Правительственного контактного центра по номеру 15-45. Выплаты по безработице Проверить, начислена ли вам эта социальная помощь, можно по телефону горячей линии Государственного центра занятости 0800-33-70-20. Специалисты горячей линии уточняют у вас такую информацию: Центр занятости регистрации. Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Номер учетной карточки плательщика налога (по возможности). Пособие по безработице начисляется центрами занятости и выплачивается через банк. Другие виды помощи Получить информацию о начислении какой-либо социальной помощи можно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных государственных администраций, исполнительных органах городских и районных советов. Однако единого реестра или базы, где можно проверить это онлайн, нет. Поэтому вам необходимо лично обращаться в тот орган, куда вы подавали заявление на получение той или иной социальной помощи. Или вы можете позвонить на горячую линию тех учреждений, куда подавали заявку на получение социальной помощи. Читайте Денежная помощь во время войны: какие государственные и международные выплаты могут получить украинцы

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