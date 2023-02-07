ZOA помощь: кто и как может получить деньги от международной организации
ZOA – это международная организация из Нидерландов. Она оказывает помощь пострадавшим в результате войны в Украине. ZOA помощь: как получить и что предлагают – читайте в материале.
Международная организация ZOA сейчас помогает украинцам, пострадавшим в результате войны. На сайте ZOA указано, что организация помогает материально – выплачивая пособие.
Получить средства могут следующие группы людей:
- зарегистрированные ВПЛ;
- незарегистрированные ВПЛ;
- пострадавшее от конфликта население на подконтрольной правительству территории Украины.
В каких регионах и чем именно занимается организация:
- Ужгород. Финансовая помощь ВПЛ, которые находятся на территории Закарпатья (на этот момент очередной проект на стадии завершения. Через Telegram люди могут заполнить онлайн-анкету, и в случае появления нового проекта могут быть отобраны для участия). Также на данный момент в Закарпатье стартует проект по восстановлению реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями.
- Чернигов. Ремонт жилья для тех людей, дома которых пострадали от войны.
- Кривой Рог. В настоящее время ZOA открывают новый офис. Помощь направлена на восстановление частично разрушенного жилья и частично – финансовую помощь.
ZOA помощь: как получить
Получить средства онлайн пока нельзя. Для подачи заявки необходимо обращаться в представительство ZOA в Украине (электронная почта: report.ukraine@zoa.ngo).
Кроме того, с июля 2022 года организация начала заниматься помощью жителям Черниговской области. Они предоставляют средства на ремонт тем людям, которые из-за войны потеряли жилье (деньги идут на восстановление, ремонт частично разрушенного дома или квартиры).
Для получения помощи следует написать в Telegram (0508219599), после чего представители ZOA проводят предварительный осмотр пострадавшего жилья и определяют, какие ремонтные работы необходимо выполнить в доме.
После этого организация рассчитывает размер пособия. Средства, которые получат люди, должны быть направлены исключительно на ремонт – восстановление окон, дверей, системы отопления и т.д.