Февраль, 07 в 17:28

ZOA – это международная организация из Нидерландов. Она оказывает помощь пострадавшим в результате войны в Украине. ZOA помощь: как получить и что предлагают – читайте в материале.

Международная организация ZOA сейчас помогает украинцам, пострадавшим в результате войны. На сайте ZOA указано, что организация помогает материально – выплачивая пособие.

Получить средства могут следующие группы людей:

зарегистрированные ВПЛ;

незарегистрированные ВПЛ;

пострадавшее от конфликта население на подконтрольной правительству территории Украины.

В каких регионах и чем именно занимается организация:

Ужгород. Финансовая помощь ВПЛ, которые находятся на территории Закарпатья (на этот момент очередной проект на стадии завершения. Через Telegram люди могут заполнить онлайн-анкету, и в случае появления нового проекта могут быть отобраны для участия). Также на данный момент в Закарпатье стартует проект по восстановлению реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями. Чернигов. Ремонт жилья для тех людей, дома которых пострадали от войны. Кривой Рог. В настоящее время ZOA открывают новый офис. Помощь направлена на восстановление частично разрушенного жилья и частично – финансовую помощь.

ZOA помощь: как получить

Получить средства онлайн пока нельзя. Для подачи заявки необходимо обращаться в представительство ZOA в Украине (электронная почта: report.ukraine@zoa.ngo).

Сейчас смотрят Кроме того, с июля 2022 года организация начала заниматься помощью жителям Черниговской области. Они предоставляют средства на ремонт тем людям, которые из-за войны потеряли жилье (деньги идут на восстановление, ремонт частично разрушенного дома или квартиры). Для получения помощи следует написать в Telegram (0508219599), после чего представители ZOA проводят предварительный осмотр пострадавшего жилья и определяют, какие ремонтные работы необходимо выполнить в доме. После этого организация рассчитывает размер пособия. Средства, которые получат люди, должны быть направлены исключительно на ремонт – восстановление окон, дверей, системы отопления и т.д. Читайте В Украине обновили правила получения помощи для ВПЛ: кто имеет право на выплаты

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