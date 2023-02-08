Февраль, 08 в 17:41

В Одессе продолжают ликвидировать последствия аварии в высоковольтной сети. По данным Укрэнерго, ситуация пока понемногу улучшается.

– Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно это позволит сократить продолжительность ограничений, – говорится в сообщении компании Укрэнерго от 8 февраля.

Там добавили, что графики ограничений будут сохраняться и действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области.

Напомним, 4 февраля на одном из объектов Укрэнерго произошла масштабная авария, что привело к существенным ограничениям энергопитания в регионе.

Сейчас смотрят

Все ключевые подстанции, питающие Одессу и область, получили масштабные и сложные повреждения от ракетных и дроновых атак врага.

Отмечается, что россияне сознательно выбирают энергетические объекты в Одесской области целью террористических нападений.