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Поступление в вузы для украинцев, получивших образование за границей: объяснение Минобразования

Валентина Летяк, редактор ленты
вступ 2023
Фото: Dreamstime

Школьники, которые получили образование за рубежом, имеют право поступать в украинские вузы, однако в течение года должны получить подтверждение документов о получении образования за пределами Украины, заявил в эфире телемарафона 7 февраля первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Он напомнил, что осенью 2022 года МОН утверждено новое положение о признании иностранных документов, благодаря чему наши дети могут предоставить документ об образовании, который получили за рубежом, и с ним поступать в любой вуз в Украине.

— В системе МОН есть информационный имиджевый центр, который занимается признанием образования, полученного за рубежом. В течение года заведение высшего образования должно подать туда заявку и признать этот документ на территории Украины, — объяснил Витренко.

Относительно поступления выпускников, находящихся на временно оккупированных территориях, по словам представителя Минобразования, о ни будут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно.

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