9 февраля в Ивано-Франковской области свет будут отключать только в темное время суток
9 февраля благодаря погодным условиям в Ивано-Франковской области не будут отключать электроэнергию в светлое время суток.
Согласно графику почасовых отключений на 9 февраля, ограничения начнутся после 15:00.
Ориентировочный график почасовых отключений 9 февраля
1 очередь
Подочередь 1.1, 1.2
- С 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 07:00 до 10:00, с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут выключены,
- с 17:00 до 19:00 – возможные отключения.
Подочередь 1.3, 1.4
- С 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 07:00 до 08:00, с 17:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут выключены,
- с 08:00 до 10:00 – возможные отключения.
2 очередь
Подочередь 2.1, 2.2
- С 00:00 до 08:00, с 10:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены,
- с 21:00 до 00:00 – возможные отключения.
Подочередь 2.3, 2.4
- С 00:00 до 07:00, с 08:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 07:00 до 08:00, с 17:00 до 19:00, 21:00 до 00:00 – очереди будут выключены,
- с 15:00 до 17:00 – возможные отключения.
3 очередь
Подочередь 3.1, 3.2
- С 00:00 до 07:00, с 08:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 15:00 до 17:00, 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены,
- с 07:00 до 08:00 – возможны отключения.
Подочередь 3.3, 3.4
- С 00:00 до 08:00, с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут с электроснабжением,
- с 08:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены,
- с 19:00 до 21:00 – возможные отключения.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена четвертая очередь.
Обесточенная подочередь 4.1 будет с 15:00 до 19:00.
Обесточенная подочередь 4.2 будет с 17:00 до 21:00.
Обесточенная подочередь 4.3 будет с 21:00 до 00:00.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго