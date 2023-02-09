Февраль, 09 в 14:29

9 февраля благодаря погодным условиям в Ивано-Франковской области не будут отключать электроэнергию в светлое время суток.

Согласно графику почасовых отключений на 9 февраля, ограничения начнутся после 15:00.

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Ориентировочный график почасовых отключений 9 февраля

1 очередь

Подочередь 1.1, 1.2

С 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 07:00 до 10:00, с 19:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут выключены,

с 17:00 до 19:00 – возможные отключения.

Подочередь 1.3, 1.4

С 00:00 до 07:00, с 10:00 до 17:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 07:00 до 08:00, с 17:00 до 21:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут выключены,

с 08:00 до 10:00 – возможные отключения.

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

С 00:00 до 08:00, с 10:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 08:00 до 10:00, с 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены,

с 21:00 до 00:00 – возможные отключения.

Подочередь 2.3, 2.4

С 00:00 до 07:00, с 08:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 07:00 до 08:00, с 17:00 до 19:00, 21:00 до 00:00 – очереди будут выключены,

с 15:00 до 17:00 – возможные отключения.

3 очередь

Подочередь 3.1, 3.2

С 00:00 до 07:00, с 08:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 15:00 до 17:00, 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены,

с 07:00 до 08:00 – возможны отключения.

Подочередь 3.3, 3.4

С 00:00 до 08:00, с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00, с 23:00 до 00:00 – очереди будут с электроснабжением,

с 08:00 до 10:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены,

с 19:00 до 21:00 – возможные отключения.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена четвертая очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 15:00 до 19:00.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 17:00 до 21:00.

Обесточенная подочередь 4.3 будет с 21:00 до 00:00.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго