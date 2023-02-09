График стабилизационных отключений света в Черновицкой области 9 февраля
На 9 февраля в Черновицкой области действует график стабилизационных отключений света.
График стабилизационных отключений вводится по распоряжению государственной компании НЭК Укрэнерго в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
Спрогнозировать введение таких графиков заранее невозможно, подчеркивают Черновцыоблэнерго.
В настоящее время в регионе потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.
В Черновцыоблэнерго отмечают, что по техническим причинам нельзя гарантировать переключение энергии ровно в указанный час, потому что бригада должна доехать до энергообъекта и выполнить действия по технике безопасности.
Поэтому в компании предупреждают, что ограничения света могут отклоняться на 20-40 минут от часа, указанного в графике.
Актуальный график отключения света в Черновицкой области можно просмотреть по ссылке.
Согласно расписанию актуальных отключений, есть два вида условных меток:
- зеленый цвет – заживленные светом дома;
- красный цвет – отсутствие электричества.
На сайте Черновцыоблэнерго по ссылке потребители могут узнать, в какую группу вошел их адрес в городе Черновцы и районах области. Там можно ввести населенный пункт, точный адрес и увидеть свое расписание.
По данным компании, в случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно снизить его, поэтому аварийные отключения применяются независимо от составленных графиков.
Источник: Черновцыоблэнерго