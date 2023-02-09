Ежемесячные выплаты за особые заслуги перед Родиной: кто и сколько будет получать

Февраль, 09 в 15:43

В Украине установили ежемесячные выплаты украинцам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также членам семей погибших или умерших граждан из их числа.

Постановлением Кабмина от 20 января 2023 года №79 определены размеры ежемесячной денежной выплаты, в зависимости от присвоенного отличия:

1) украинцам, которым, начиная с 2014 года, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда — три минимальные зарплаты или 20 100 грн на 1 января этого года;

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2) гражданам, которые, начиная с 2014 года, награждены:

орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — два размера минимальной зарплаты или 13 400 грн на 1 января 2023;

орденом За мужество трех степеней — один размер минимальной зарплаты или 6 700 грн на 1 января 2023;

орденом княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января 2023;

3) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) лиц из числа награжденных посмертно орденом Золотая Звезда, которым присвоено звание Героя Украины, орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом За мужество трех степеней, орденом княгини Ольги трех степеней — один размер минимальной заработной платы или 6 700 грн на 1 января этого года.

Вопросами назначения такой ежемесячной выплаты будет заниматься Пенсионный фонд Украины.

В Минсоцполитики объяснили, что лицам, которые имеют право на назначение такой выплаты и на 1 января 2023 года состояли на учете в органах ПФУ, она будет назначаться автоматически по материалам пенсионных дел — с выплатой с 1 января.

Украинцы, которые имеют право на такие выплаты, однако не состоят на учете в органах ПФУ, должны обратиться в Пенсионный фонд.