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Факты / Україна / Общество

Стартует проект по цифровому обучению украинок, которые временно уехали в Польшу

Виктория Яснопольская, журналист раздела Здоровья
біженці
Фото: Depositphotos

Для украинок, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, скоро будет запущен совместный украинсько-польский проект по обучению современным цифровым технологиям под названием Инкубация свободы для Украины – адаптация женщин к цифровой экономике.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина.

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Как сообщается в Telegram-канале Верховной Рады, движущей силой и инициаторами этого проекта стали польский образовательный фонд Perspektywy совместно с украинскими партнерскими университетами из Киева и Львова, в частности НТУ КПИ имени Игоря Сикорского.

Все детали относительно проекта можно узнать по этой ссылке. Сайт работает в тестовом режиме.

Источник: Верховная Рада
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