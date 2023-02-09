Стартует проект по цифровому обучению украинок, которые временно уехали в Польшу
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Для украинок, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Польши, скоро будет запущен совместный украинсько-польский проект по обучению современным цифровым технологиям под названием Инкубация свободы для Украины – адаптация женщин к цифровой экономике.
Об этом сообщила народный депутат Юлия Гришина.
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Как сообщается в Telegram-канале Верховной Рады, движущей силой и инициаторами этого проекта стали польский образовательный фонд Perspektywy совместно с украинскими партнерскими университетами из Киева и Львова, в частности НТУ КПИ имени Игоря Сикорского.
Все детали относительно проекта можно узнать по этой ссылке. Сайт работает в тестовом режиме.