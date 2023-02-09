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Факты / Україна / Общество

Как заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампочки — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампочки — инструкция
Фото: Pexels

В Украине стартовала государственная программа, которая позволяет бесплатно заменить пять старых на пять светодиодных (LED) лампочек.

По словам правительства, эта программа поможет сбалансировать энергосистему Украины и существенно экономить электроэнергию. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.

Правительство утвердило программу для населения по обмену ламп накаливания на светодиодные лампы еще 10 января 2023 года.

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— Согласно постановлению украинцы получат возможность обменять пять ламп накаливания на пять светодиодных (LED) ламп. Финансирование 30 млн LED-ламп будет происходить за счет средств ЕС.

С 16 января программа начала работать в режиме бета-тестирования, после этого проект запустили в обычном режиме по всей территории Украине.

Факты ICTV узнавали, как бесплатно заменить старые лампы накаливания на LED и что для этого понадобится.

Замена лампочек 2023: как получить новые LED

Чтобы принять участие в программе и обменять старые лампочки, необходимо отвечать нескольким требованиям:

  • нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет;
  • иметь паспорт и РНОКПП;
  • обязательно иметь лампы накаливания для обмена.

Механизм программы предусматривает, что человек приносит пять ламп накаливания в отделение Укрпочты и проводит там обмен на новые энергосберегающие.

Сам обмен можно проводить двумя способами — с предварительным заказом и без него.

Для предварительного заказа нужно отправить заявку в приложении Дія. Для этого:

  • перейдите в приложение Дія;
  • среди услуг найдите Обмен лампочек;
  • укажите личные данные для заказа — номер своего телефона и удобное отделение Укрпочты;
  • теперь необходимо выбрать количество лампочек, которые хотите заменить (максимум пять);
  • отправьте заявку.

Когда ваши данные будут обработаны и отправлены ваши лампочки, вы получите соответствующее уведомление. Получение ламп осуществляется по номеру вашей заявки.

Если человек не забрал заказ в течение пяти рабочих дней, он аннулируется.

Если вы не имеете возможности заказать лампы через приложение Дія, то можете просто прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампочками накаливания.

— При наличии свободных LED-ламп вам их обменяют!

Обратите внимание, что обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.

— Если после обмена вы поймете, что одна или несколько ламп не работают, вы можете обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно осуществить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.

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