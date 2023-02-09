Как заменить старые лампы накаливания на новые LED-лампочки — инструкция
В Украине стартовала государственная программа, которая позволяет бесплатно заменить пять старых на пять светодиодных (LED) лампочек.
По словам правительства, эта программа поможет сбалансировать энергосистему Украины и существенно экономить электроэнергию. К примеру, 50 млн LED-лампочек могут разгрузить работу целого реактора атомной электростанции.
Правительство утвердило программу для населения по обмену ламп накаливания на светодиодные лампы еще 10 января 2023 года.
— Согласно постановлению украинцы получат возможность обменять пять ламп накаливания на пять светодиодных (LED) ламп. Финансирование 30 млн LED-ламп будет происходить за счет средств ЕС.
С 16 января программа начала работать в режиме бета-тестирования, после этого проект запустили в обычном режиме по всей территории Украине.
Факты ICTV узнавали, как бесплатно заменить старые лампы накаливания на LED и что для этого понадобится.
Замена лампочек 2023: как получить новые LED
Чтобы принять участие в программе и обменять старые лампочки, необходимо отвечать нескольким требованиям:
- нужно быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет;
- иметь паспорт и РНОКПП;
- обязательно иметь лампы накаливания для обмена.
Механизм программы предусматривает, что человек приносит пять ламп накаливания в отделение Укрпочты и проводит там обмен на новые энергосберегающие.
Сам обмен можно проводить двумя способами — с предварительным заказом и без него.
Для предварительного заказа нужно отправить заявку в приложении Дія. Для этого:
- перейдите в приложение Дія;
- среди услуг найдите Обмен лампочек;
- укажите личные данные для заказа — номер своего телефона и удобное отделение Укрпочты;
- теперь необходимо выбрать количество лампочек, которые хотите заменить (максимум пять);
- отправьте заявку.
Когда ваши данные будут обработаны и отправлены ваши лампочки, вы получите соответствующее уведомление. Получение ламп осуществляется по номеру вашей заявки.
— Если человек не забрал заказ в течение пяти рабочих дней, он аннулируется.
Если вы не имеете возможности заказать лампы через приложение Дія, то можете просто прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампочками накаливания.
— При наличии свободных LED-ламп вам их обменяют!
Обратите внимание, что обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.
— Если после обмена вы поймете, что одна или несколько ламп не работают, вы можете обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно осуществить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.