Insta-квартирник про крипту от WhiteBIT со звездами и лидерами индустрии

Февраль, 10 в 15:11

11 и 12 февраля крупнейшая европейская криптовалютная биржа WhiteBIT проводит серию insta-квартирников, где украинские звезды и лидеры индустрии помогут разобраться в крипте.

Криптобиржа WhiteBIT запускает новый проект — U set the Level. Это insta-квартирник в формате прямых эфиров. Марафон будет проходить на официальной странице Instagram биржи.

Эфиры состоятся 11 и 12 февраля в 19:00. Здесь каждый сможет разобраться в цифровых активах, блокчейне и получить подарки за креатив. И, конечно, повеселиться вместе с гостями эфира.

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Среди гостей выпусков будут топовые украинские селебрити: Jerry Heil, Даша Астафьева, Никита Добрынин, Алексей Дурнев и Владимир Остапчук как ведущий. А также сливки криптоиндустрии: CEO WhiteBIT Владимир Носов и CEO медиа Incrypted Иван Павловский.

Во время войны большинство украинцев остались на жизненном распутье, не знают, куда двигаться, как развиваться, чем заниматься. WhiteBIT хочет вдохновить как криптокомьюнити, так и всех украинцев.

В центре идеи проекта находится человек, который выбирает в своей жизни самостоятельно: уровень, стиль, цель, ритм, мелодию. Именно поэтому компания пригласила тех, кто своими действиями и достижениями вдохновляет и демонстрирует, что правила можно менять.

Будет ли у Дурнева собственный NFT? Как будет звучать новая песня Jerry Heil нужно ли переводить все свои сохранения в биткойн? Все это и многое другое расскажут в новом формате. А еще в течение прямого эфира будут разыгрывать подарки от WhiteBIT.

WhiteBIT — крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году.

За 2022 год WhiteBIT запустила большое количество масштабных международных проектов, расширяя криптосообщество во всем мире. Среди них коллаборация с Минцифрой, национальной сборной Украины по футболу.

А также собственный токен — WhiteBIT Token, который позволяет своим держателям пользоваться пониженными торговыми комиссиями и получать преимущества за использование услуг биржи.

Основная команда — украинцы, большинство из города Харьков. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270 + активов и шесть государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.