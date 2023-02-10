Факты / Україна / Общество Февраль, 10 в 17:19 Защищено: Кому доверять: международные организации, работающие на временно оккупированных территориях Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я Фото: Depositphotos Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят Теги: Война в Украине, ООН, Советы, Червоний Хрест Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!