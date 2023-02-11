Февраль, 10 в 22:00

В пятницу, 10 февраля, энергетическая система Украины вновь подверглась массированной ракетной атаке.

Российские оккупанты повредили несколько тепловых и гидроэлектростанций, масштаб разрушения — значительный.

Самая сложная ситуация с электроснабжением на Харьковщине, там ввели новые специальные графики отключения света. В то же время в Хмельницкой области действуют аварийные обесточивания.

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Киев и Киевская область

В столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированно наличие света, вероятные ограничения, или же его полное отсутствие.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Одесская область

В Одесской области продолжают действовать обновленные графики стабилизационных отключений с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании.

Теперь потребители разделены на 6 групп. Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте.

Днепропетровская область

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Харьковская область

В связи с последствиями ракетной атаки в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах 11-12 февраля будут действовать специальные графики почасовых отключений.

Продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди.

1 очередь – 11.00-17.00

2 очередь – 12.00-18.00

3 очередь – 13.00-19.00

4 очередь – 14.00-20.00

5 очередь – 14.00-20.00

6 очередь – 15.00-21.00

7 очередь – 16.00-22.00

8 очередь – 07.00-13.00

9 очередь – 08.00-14.00

10 очередь – 08.00-14.00

11 очередь – 09.00-15.00

12 очередь – 10.00-16.00

Очереди соответствуют адресам еженедельных графиков. Если вы не знаете, к какой очереди принадлежит ваш дом, вы можете найти эту информацию по ссылке.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Если позволит потребление, то 11 февраля облэнерго сможет применять одну очередь отключений.

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 6 по 12 февраля, потребители разделены на три группы.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

Ивано-Франковская область

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Черкасская область

Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.