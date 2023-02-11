Новые графики в Харьковской и Одесской областях: как будут выключать свет 11 февраля
В пятницу, 10 февраля, энергетическая система Украины вновь подверглась массированной ракетной атаке.
Российские оккупанты повредили несколько тепловых и гидроэлектростанций, масштаб разрушения — значительный.
Самая сложная ситуация с электроснабжением на Харьковщине, там ввели новые специальные графики отключения света. В то же время в Хмельницкой области действуют аварийные обесточивания.
Где не будет света 11 февраля 2023 года – читайте дальше в материале.
Киев и Киевская область
В столице и области действуют три очереди потребителей, которым гарантированно выключают свет дважды или трижды в сутки. Срок отключения — не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.
График отключения электричества состоит из трех обозначений: гарантированно наличие света, вероятные ограничения, или же его полное отсутствие.
Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Одесская область
В Одесской области продолжают действовать обновленные графики стабилизационных отключений с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании.
Теперь потребители разделены на 6 групп. Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте.
Днепропетровская область
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.
Харьковская область
В связи с последствиями ракетной атаки в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах 11-12 февраля будут действовать специальные графики почасовых отключений.
Продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди.
- 1 очередь – 11.00-17.00
- 2 очередь – 12.00-18.00
- 3 очередь – 13.00-19.00
- 4 очередь – 14.00-20.00
- 5 очередь – 14.00-20.00
- 6 очередь – 15.00-21.00
- 7 очередь – 16.00-22.00
- 8 очередь – 07.00-13.00
- 9 очередь – 08.00-14.00
- 10 очередь – 08.00-14.00
- 11 очередь – 09.00-15.00
- 12 очередь – 10.00-16.00
Очереди соответствуют адресам еженедельных графиков. Если вы не знаете, к какой очереди принадлежит ваш дом, вы можете найти эту информацию по ссылке.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.
Если позволит потребление, то 11 февраля облэнерго сможет применять одну очередь отключений.
Тернопольская область
В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 6 по 12 февраля, потребители разделены на три группы.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Ровенская область
График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.
Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.
Ивано-Франковская область
Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.
Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.
Черкасская область
Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.
Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.
Другие области
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.