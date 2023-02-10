Что ждет военнообязанных за границей: придет ли повестка и где становиться на учет
Кабинет министров Украины принял новый порядок воинского учета — Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщают на официальном сайте Кабмина. Постановление о новом порядке воинского учета приняли 30 декабря 2022 года.
В постановлении был поднят вопрос о призывниках, которые сейчас находятся за границей.
Поэтому Факты ICTV пообщались с юристом и выяснили, что ждет военнообязанных мужчин за рубежом, придет ли им повестка, и какая ответственность предусмотрена, если не стать на учет.
Мобилизация мужчин за рубежом
Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что недавно принятое Кабмином постановление затрагивает непосредственно мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом.
По словам эксперта, весомых изменений в постановлении нет, ведь и до этого дипломатические представительства Украины за рубежом вели определенный учет украинцев и содействовали, в случае необходимости, возвращению призывников домой.
— Сейчас на все консульские учреждения возлагаются определенные обязанности: информирование призывников и проведение мобилизации тех лиц, которые находятся за рубежом, являются лицами призывного возраста. Как это будет происходить, пока неизвестно, будет очень интересно, — отмечает Кравец.
Кравец добавляет, что мужчины, которые сейчас находятся за границей, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине для того, чтобы стать или сняться с воинского учета.
— Появиться в центр комплектования нужно лично. Конечно, если вы человек призывного возраста и приедете в Украину, то за границу вас вряд ли выпустят, — добавляет юрист.
Соответственно, консульское учреждение должно проинформировать людей призывного возраста, которые находятся на консульском учете, насчет самого учета, отсрочки, возможности этой отсрочки, и содействовать их возвращению в Украину.
— Также центры комплектации должны быть проинформированы, где именно находятся лица призывного возраста, в какой стране. Также в центрах комплектации будут вести воинский учет с учетом того, что это лицо находится за рубежом, — говорит Кравец.
Эксперт заключает, что лица, которые сейчас находятся за рубежом, должны на консульском учете быть уведомлены о том, что их в любое время могут привлечь в центры комплектации, или эти консульские учреждения могут предоставлять соответствующие повестки для явки в Украине в соответствующие военкоматы.
Как консульские учреждения будут ставить на учет призывников и выдавать повестки
Кравец отмечает, что консульские учреждения имеют соответствующие таблицы и формы, которые заполняются личной информацией о призывниках.
— Там указано, где этот человек живет за границей, где он находится, его телефоны, координаты и все такое. Если центр комплектации в Украине направит соответствующий запрос для передачи повестки призывнику, то зарубежное учреждение будет присылать эти повестки украинцам, — поясняет эксперт.
По словам юриста, украинцам за рубежом не стоит беспокоиться, ведь такие случаи маловероятны.
— Кроме того, этот учет и повестки не будут препятствовать украинцам за рубежом. Например, они смогут восстановить паспорт или подать какие-то другие документы, — говорит юрист.
О чем именно говорится в постановлении
Теперь дипломатические учреждения Украины:
- информируют граждан о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу (тех, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста, и не имеющих отсрочки или освобожденных от призыва на срочную военную службу);
- способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период);
- ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.
Ответственность за игнорирование учета за рубежом
По словам эксперта, украинцы не обязаны лично обращаться в консульское учреждение, чтобы встать на учет.
— Однако, для того, чтобы продолжать получать защиту от зарубежных представительств, или иметь возможность участвовать в выборах, украинцы должны стать на этот временный учет, — говорит юрист.
То есть украинцам не грозит административная или уголовная ответственность.
— Стоит напомнить, что украинцы за рубежом также должны оплатить консульский сбор во время становления на учет. Это $20 или €18, то есть это не бесплатно, — заключает эксперт.