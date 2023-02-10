Февраль, 10 в 9:01

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и продолжает действовать военное положение. Соответственно, мужчинам призывного возраста присылают повестки и мобилизуют на военную службу.

Однако, если мужчина находится за границей, мобилизовать его не смогут. Но бывают случаи, когда таким лицам приходят повестки.

Что делать, если пришла повестка, а мужчина находится за границей, узнавали Факты ICTV.

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Пришла повестка: что делать, если лицо за границей

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко отмечает, что существуют определенные правила вручения и получения повесток.

— Повестка вручается лично лицу, которое вызывают в военкомат. Поэтому, если человек за границей, никто кроме него самого получить повестку не сможет, — отмечает Грищенко.

Дело в том, что после ознакомления с документом, военнообязанный должен поставить подпись, которая подтверждает, что он получил повестку и обязан прийти в военкомат в указанное время.

Соответственно, если мужчина находится за границей, он физически не может получить повестку и расписаться в документе.

— При получении повестки военнообязанный расписывается в расписке (корешок к повестке) и заполняет дату, когда он получил такую повестку, — добавляет адвокат.

Соответственно, если мужчина находится за границей, повестку он не получит. Также Грищенко добавляет, что в зарубежных дипломатических учреждениях не вручают повестки.

Кроме того, если лицо законно пересекло границу и сообщило в военкомат о своем переезде, то проблем с вручением повесток не должно быть. Ведь в военкомате будут данные о том, что военнообязанный выехал за границу на постоянное место жительства.

А если повестка была выдана кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что лицо находится за границей и вернуться не сможет.

Стоит понимать, что повестка считается надлежаще переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

— Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат не имеет.

Правила вручения повесток

На самом деле законодательством не определен четкий порядок, как именно нужно вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, рабочем месте или по месту жительства.

Повестки готовят только работники ТЦК и СП. А вручать их должны только должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе с подписями уполномоченных лиц, свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Стоит отметить, что вручение повестки не означает, что лицо сразу отправляют на фронт. Это прежде всего делается для уточнения военно-учетных данных или прохождения медкомиссии.

Фото: Укринформ