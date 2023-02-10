Как крипта помогает Украине: опыт фандрейзинга фонда Сергея Притулы и WhiteBIT на Bayraktar и Javelin

Февраль, 10 в 11:36

Начиная с 3 июня 2022 года криптовалютная биржа WhiteBIT является партнером благотворительного фонда Сергея Притулы.

Сотрудничество позволяет донатить на поддержку Украины в криптовалюте из любой точки мира. Космическая скорость сборов, всеобъемлющая народная поддержка и миллиарды на помощь украинским военным. Все это О фонде Сергея Притулы — благотворительный проект одного из самых популярных волонтеров Украины.

С начала полномасштабного вторжения фонд открыл военный и гуманитарный штабы для помощи военным и гражданским на оккупированных территориях.

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Благодаря усилиям мирового сообщества фонд обеспечивает украинскую армию средствами связи и оптическими устройствами, дронами, БПЛА, транспортом и средствами тактической медицины.

Кроме регулярного сбора средств, фонд инициирует масштабные проекты, к которым можно присоединиться из любой точки мира. Каждый желающий может сделать донат через банковский перевод и в цифровой валюте. Уже более пол года возможность осуществлять переводы в криптовалюте обеспечивает криптобиржа WhiteBIT.

Сотрудничество Украинской биржи и Фонда объединило тысячи неравнодушных членов криптокомьюнити, которые сделали огромный вклад в общее дело.

В период с августа по декабрь 2022 было совершено 1729 транзакций. По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма помощи в криптовалюте составила более 21 млн грн, а средняя сумма взноса в криптовалюте — 12 724 грн.

Сделать благотворительный взнос можно в самых популярных цифровых активах — BTC, ETH и USDT по адресу кошелька на официальной платформе фонда.

К тому же благодаря криптодонатам WhiteBIT вместе с комьюнити выкупили хрустальный микрофон победителей Евровидения 2022: $900 тыс. собранных средств было отправлено в Фонд Сергея Притулы для закупки комплекса беспилотников для ВСУ.

WhiteBIT разделяет ценности миллионов граждан, кто словом и делом помогает Украине во время войны. Поэтому компания участвует в ряде и других благотворительных проектов. Недавно на аукционе RM Sotheby’s СЕО компании выкупил Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 млн грн, чтобы как можно скорее началось строительство украинского реабилитационного центра для пострадавших от российского вторжения.

WhiteBIT также поддерживает украинское образование. Компания заключила партнерство с НаУКМА, в рамках которого реконструируют корпус Братских келий университета и создадут первую магистерскую программу с блокчейн-технологий.

Учитывая общественный интерес к криптовалюте и ее эффективность, WhiteBIT вместе с Минцифрой Украины запускают бесплатный курс по криптограмотности. Инициатива откроет желающим мир блокчейн-технологий и поможет разобраться с основами цифровых активов.

WhiteBIT — крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. Корни команды — украинцы, большинство из города Харьков. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов.

На бирже представлено 350+ торговых пар, 270 + активов и 6 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.