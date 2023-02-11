Февраль, 11 в 21:49

В Украине существенно сократился дефицит электроэнергии, поэтому уменьшится количество отключений света по разным городам. В Энергоатоме сообщили о возвращении в работу девятого энергоблока после ремонта.

В то же время удалось отремонтировать турбогенератор еще одного энергоблока, в результате чего доступная мощность в системе значительно увеличилась — на 1,2 ГВт.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что света у украинцев станет еще больше в случае отсутствия новых атак. В частности, в ДТЭК анонсировали, что 12 февраля в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровских областях не будут отключать электричество. Однако в других регионах пока придерживаются ограничений.

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Какие действуют актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 12 февраля 2023 года — далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

В Киеве и Киевской области 12 февраля не планируют отключать электричество целый день. Однако в ДТЭК предупреждают, что в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

В другие дни, вероятно, лимиты продолжат действовать. Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области также не планируют выключать свет в течение 12 февраля, если не будет перегрузки сети. Если такая ситуация возникнет, тогда начнут применять графики.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго отмечают, что почасовых отключений на 12 февраля по Запорожской области не запланировано. Однако потребителей просят максимально ответственно относиться к пользованию энергоемкими электроприборами.

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 6 до 12 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.