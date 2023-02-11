Дроны повредили ТЭС и магистральные сети, в Харькове — аварийные отключения

Февраль, 11 в 11:37

Ночью 11 февраля Россия атаковала дронами-камикадзе энергетическую инфраструктуру в южном и юго-восточном регионах Украины. К сожалению, снова есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей, сообщает Укрэнерго.

Энергетикам удалось оперативно подключить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточиваний.

Однако в Харькове из-за повреждения энергообъектов сегодня применены аварийные отключения.

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— Также из-за сетевых ограничений, которые введены после повреждения врагом объектов магистральных сетей, в случае роста потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве, — предупреждают в Укрэнерго.

Относительно Одесской области, здесь удалось восстановить работу части оборудования, продолжаются работы над возвращением энергопитания региона.

В ДТЭК сообщили, что вечером 10 февраля россияне повторно атаковали две ТЭС, которые уже подверглись атакам накануне.

Оборудование теплоэлектростанций существенно повреждено, однако на этот раз обошлось без пострадавших среди сотрудников.

Вечером 10 февраля РФ в очередной раз атаковала критическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины ударными беспилотниками Shahed-136/131.

По данным Воздушных сил ВСУ, уничтожено 20 иранских дронов.

Источник: Укренерго