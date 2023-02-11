Февраль, 11 в 10:26

На 11 февраля диспетчером НЭК Укрэнерго доказаны следующие лимиты на каждый час суток: с 05:00 до 16:00 и 19:00 до 24:00 лимит неограниченный, что позволяет пройти этот период суток без отключений;

с 00:00 до 05:00 и 16:00 до 19:00 доказанные лимиты составляют 166 МВт и 263 МВт соответственно, а график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

Ориентировочно:

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

Сейчас смотрят

03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены

Подочереди 1.3, 1.4

03:00 до 16:00, 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 05:00, с 16:00 до 17:00 – очереди будут выключены

Подочереди 2.3, 2.4

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 05:00, с 18:00 до 19:00 – очереди будут выключены

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

с 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут выключены

Подочереди 3.3, 3.4

с 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – очереди будут выключены

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 16:00 до 19:00

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber .

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго