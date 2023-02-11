Февраль, 11 в 13:41

Теперь не только родители-госслужащие — как женщины, так и мужчины — могут выехать за границу к своим детям, но и усыновители, опекуны или попечители.

Правительство постановлением №119 от 10 февраля расширило категорию чиновников, которые могут пересекать границы Украины.

В Госпогранслужбе объяснили, что женщина-госслужащий, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения при условии предоставления загранпаспорта, свидетельства о рождении и документов, подтверждающих пребывание ребенка за границей.

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Мужчины-госслужащие дополнительно должны предоставить документ, подтверждающий статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

27 января Кабмин одобрил постановление, которым запрещается на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

24 января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение СНБО.