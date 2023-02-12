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Факты / Україна / Общество

12 февраля в Ивано-Франковской области свет не будут отключать

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Відключення світла

Ивано-Франковская область 12 февраля весь день будет со светом, поскольку Укрэнерго довело безлимит в течение всех суток.

Этому способствовало возобновление работы двух блоков на одной АЭС, что позволило уменьшить дефицит электрогенерации.

Об изменениях в работе энергосистемы и состоянии сетей области узнавайте на сайте Прикарпатьеоблэнерго.

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Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго

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