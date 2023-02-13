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Факты / Україна / Общество

Поможет улучшить знания украинского языка: что известно о языковом проекте Говорю

Юля Захарченко, редактор ленты
Поможет улучшить знания украинского языка: что известно о языковом проекте Говорю
Фото: Getty Images

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы стремятся улучшить знания родного языка, чтобы в дальнейшем использовать в повседневной жизни.

Но многие люди стесняются, когда делают ошибки во время обучения и совершенствования знаний украинского языка. Поэтому в Украине был создан языковой проект Говорю, чтобы поддержать граждан и помочь им.

В рамках проекта авторы создали цикл из 12 аудио и видео программ, которые в ненавязчивой форме побуждают людей начать говорить на украинском в повседневной жизни.

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Вскоре программы разместили в эфире национальных радиостанций Хит Фм и Байрактар, а также на страницах проекта Говорю в соцсетях Facebook, Instagram, Tik-Tok и YouTube.

Авторы отмечают, что важной частью проекта являются постеры со слоганом Мова об’єднує и хэштегами, с помощью которых проект можно найти в соцсетях. Постеры размещены на наружных рекламных носителях 15 городов на всей территории Украины.

Источник: Интерфакс-Украина
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