Февраль, 13 в 10:11

В энергосистеме Украины значительно сократился дефицит мощности, благодаря чему уменьшилось количество отключений света по разным городам.

Как сообщили в ДТЭК, на понедельник, 13 февраля, Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако при перегрузке сетей могут быть применены ограничения согласно стабилизационным графикам.

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Также целый день с электричеством будут жители Винницкой области, ведь 13 февраля энергетики будут проводить режимные измерения реального потребления в регионе.

Действующие актуальные графики отключения света по Украине, где и когда не будет электричества 13 февраля 2023 — далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

В Киеве и Киевской области 13 февраля не планируют выключать электричество целый день. Графики начнут применять только при перегрузке сетей.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Однако, 13 февраля в регионе не планируют применять графики почасовых отключений.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

С 13 февраля в Тернопольской области будет действовать новый график почасового отключения электроэнергии. Он предусматривает очередность отключения 6 через 3 часа или 3 через 6 часов.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

Ивано-Франковская область

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Черкасская область

Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго Сумыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.