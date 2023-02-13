Миссия выполнима: как работают гуманитарные штабы, которые предоставляют такую важную украинцам помощь

Февраль, 13 в 19:17

Украина поразила весь мир тем, что 24 февраля смело стала на борьбу с вооруженным до зубов ядерным монстром и не сдается уже 11-й месяц подряд.

Уже с первых дней войны в страну начала поступать гуманитарная помощь от правительств и граждан других государств, международных организаций и бизнеса.

Развитие событий на территории Украины показало, что враг коварен и жесток, и чтобы избежать гуманитарной катастрофы и уменьшить ее последствия, нужно наладить логистику доставки гуманитарных грузов в самые опасные районы.

Сейчас смотрят

Кроме того, война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома и переехать в новые места, часто без средств к существованию. Внутренне перемещенные лица также нуждаются в поддержке и помощи.

Впоследствии к ним добавились жители деоккупированных территорий, которые ощутили на себе все ужасы российской оккупации.

А еще есть многодетные семьи, пожилые одинокие люди и люди с инвалидностью, те, кто из-за войны потерял работу.

Украинские правительственные структуры собирают информацию о потребностях этих людей, формируют запрос на те или иные товары, озвучивают этот запрос перед общественностью и бизнесом, в том числе международным.

Важно, чтобы в составе гуманитарки были именно те вещи, которые больше всего нужны людям.

В некоторые регионы, расположенные в прифронтовой зоне, доставлять помощь трудно и опасно. Эту функцию берет на себя Украинский Красный Крест, который имеет логистические хабы, волонтеров и налаженную систему взаимодействия с местными властями.

Начиная с февраля 2022 года Coca-Cola направила на гуманитарную помощь Украине уже €18 млн. Еще €4,7 млн вместе со своим партнером Coca-Cola HBC выделила на приобретение 70 тыс. продуктовых наборов, воды и напитков компании для тех, кто больше всего в этом нуждается.

Эти наборы при содействии Общества Красного Креста Украины уже получили люди в 16 регионах Украины. Больше всего отправлено в Харьковскую и Николаевскую области, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов и бомбежек, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, которые длительное время находились под оккупацией.

Один набор – это месячный запас необходимых и питательных продуктов с большим сроком годности, которые не требуют хранения в холодильнике.

Компания и дальше продолжает инвестировать в украинскую экономику и поддерживать развитие общества, чем помогает украинцам быстрее идти к победе.

Факты ICTV и Окна-новости на СТБ в рамках проекта Помогаем и Побеждаем расскажут вам истории тех, кто бросил все и стал волонтером, кто, несмотря на ужасы оккупации, верил и ждал ВСУ, кто стал вынужденным внутренним переселенцем, но не потерял веру в Украину.

Ведь вместе мы — сила!