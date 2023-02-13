Февраль, 13 в 9:59

Сретение Господне — один из главных православных праздников, который в народе считается переломным днем, поскольку зима встречается с весной. В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на среду, 15 февраля.

В этот день, по данным синоптиков, в западной и северо-западной части Украины преимущественно без осадков. В то же время на Севере, в Центре, на Востоке и Юге, кроме Одесской области, ожидается мокрый снег. В большинстве регионов от -3 до +2, а на Закарпатье еще теплее — от +3 до +8 градусов.

В северных и центральных областях на Сретение ночью -3 +2, днем -1 +3.

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На Юге страны ночная температура воздуха составит -1 +2, дневная — от -1 до +5.

В восточных регионах 15 февраля ночью до -5 градусов, днем -4 +1.

На Западе ночью -3 +2, днем — от +1 до +7.

На Сретение обычно следили за приметами, поскольку наши предки считали, что по погоде 15 февраля можно определить, каким будет урожай и когда придет весна.

По одной из них, если на Сретение начнется оттепель, весна будет поздней, а сильный ветер предвещает плохой урожай.