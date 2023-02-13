Февраль, 13 в 8:22

На период мобилизации в Украине отдельные категории работников имеют право на бронь на работе и отсрочку от армии. Закон предусматривает бронирование не для всех, а для некоторых военнообязанных категорий. Как получить бронь от мобилизации 2023 – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, согласно статье 24 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, бронирование находящихся в запасе военнообязанных осуществляется в мирное и в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

То есть бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставляемая работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.

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Кто имеет право на бронирование

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как проводится бронирование

По словам эксперта, бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, согласованным Генеральным штабом Вооруженных сил.

В целях оформления военнообязанным отсрочек Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки, а также Генеральному штабу Вооруженных сил.

Генеральный штаб Вооруженных сил в трехдневный срок доводит указанное решение в известность соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Орган государственной власти, другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение и организация выдает военнообязанному выписку из указанного решения.

Выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия) соответствующего органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.