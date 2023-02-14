Эффектно пылает: воины ВСУ уничтожили вражеский комплекс РЭБ Палантин

Февраль, 14 в 17:26

Украинские защитники уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин высокоточным ударом снарядом Excalibur.

Соответствующую видеозапись опубликовали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Отмечается, что РЭБ Палантин уничтожили воины 128 ОГШБр.

На кадрах можно заметить использование высокоточного боеприпаса Excalibur, целью которого стал комплекс радиоэлектронной борьбы. В результате нескольких ударов российскую технику удалось уничтожить.

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Палантин приняли на вооружение российской армии только три года назад. РЭБ разрабатывал комплекс АО Концерн Созвездие, который входит в Ростех. А сам комплекс радиоэлектронной борьбы оснащен мобильным комплексом оперативно-тактического уровня.

РЭБ Палантин нужен для создания помех связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах. Комплексы могут объединять в единую боевую систему, чтобы расширить эффективность применения, а базой для РЭБ служит КамАЗ.

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Фото: Сухопутные войска ВСУ