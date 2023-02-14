Минфин разработал методику проверки законности выплат пенсионерам

Февраль, 14 в 11:56

Министерство финансов разработало проект методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания и обнародовало его на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения.

Такая проверка будет осуществляться путем сравнения данных Пенсионного фонда Украины относительно реципиентов, их законных представителей и субъектов предоставления информации. Речь идет о верификации данных о смерти, группе инвалидности, сроке, на который устанавливается инвалидность, месте постоянного проживания реципиента и тому подобное.

Согласно проекту, верификация денежных выплат будет происходить в три этапа:

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Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация). Проверка достоверности персональных данных о пенсионерах или их законных представителях. Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

По данным ПФУ, по состоянию на 13 февраля профинансировано 25,6 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 6,2 млрд грн — на выплату пенсий через отделения Укрпочты.

Источник: ФПУ