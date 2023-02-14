Минфин разработал методику проверки законности выплат пенсионерам
Министерство финансов разработало проект методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания и обнародовало его на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения.
Такая проверка будет осуществляться путем сравнения данных Пенсионного фонда Украины относительно реципиентов, их законных представителей и субъектов предоставления информации. Речь идет о верификации данных о смерти, группе инвалидности, сроке, на который устанавливается инвалидность, месте постоянного проживания реципиента и тому подобное.
Согласно проекту, верификация денежных выплат будет происходить в три этапа:
- Проверка соблюдения требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация).
- Проверка достоверности персональных данных о пенсионерах или их законных представителях.
- Проверка правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
По данным ПФУ, по состоянию на 13 февраля профинансировано 25,6 млрд грн на пенсионные выплаты, в том числе 6,2 млрд грн — на выплату пенсий через отделения Укрпочты.
Источник: ФПУ