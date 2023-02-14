Февраль, 14 в 20:05

В работе компании Новая почта произошел технический сбой, из-за чего не работало системное обеспечение на всей территории Украины.

В результате сбоя была парализована работа всех почтовых отделений, поэтому сегодня, 14 февраля, они работают на один час дольше.

— Фух, уже работаем. Если ты не успел забрать свою посылку, отделения будут работать на час дольше, — сообщает Новая почта.

Днем 14 февраля Новая почта сообщила о техническом сбое, парализовавшем работу системного обеспечения в отделениях по всей Украине.

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В комментариях под постом представители компании указали, что работа отделений во вторник будет продлена, чтобы все клиенты смогли получить свои посылки.

Новая почта – крупнейший участник украинского логистического рынка, сеть которой насчитывает около 10 тыс. отделений и 13 тыс. почтоматов в Украине. Количество отправлений за 2021 год превысило более 372 млн.

Фото: Новая почта