Технический сбой: что с Новой почтой и когда заработает
В работе компании Новая почта произошел технический сбой, из-за чего не работало системное обеспечение на всей территории Украины.
В результате сбоя была парализована работа всех почтовых отделений, поэтому сегодня, 14 февраля, они работают на один час дольше.
— Фух, уже работаем. Если ты не успел забрать свою посылку, отделения будут работать на час дольше, — сообщает Новая почта.
Днем 14 февраля Новая почта сообщила о техническом сбое, парализовавшем работу системного обеспечения в отделениях по всей Украине.
В комментариях под постом представители компании указали, что работа отделений во вторник будет продлена, чтобы все клиенты смогли получить свои посылки.
Новая почта – крупнейший участник украинского логистического рынка, сеть которой насчитывает около 10 тыс. отделений и 13 тыс. почтоматов в Украине. Количество отправлений за 2021 год превысило более 372 млн.
Фото: Новая почта