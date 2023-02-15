Несмотря на войну: насосный завод Аurum Group платит все налоги и заработную плату сотрудникам

Февраль, 15 в 10:27

По результатам работы 2022 года Свесский насосный завод уплатил 8 млн грн налогов. Об этом сообщила владелица бизнеса Алена Лебедева.

Как сообщили в компании, пограничный Свесский насосный завод (Сумская область), входящий в состав многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Aurum, закончил год с убытком в 6,5 млн грн.

Несмотря на это завод уплатил все налоги и продолжает выплачивать заработную плату работникам в полном объеме.

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— В условиях войны бизнес должен показывать свою сильную сторону, не смотря на то, что объемы производства пока не покрывают затраты, завод платит все налоги – эта цифра в 2022 году составила более 8 млн грн, потому что мы хорошо понимаем важность наполнение бюджетов именно сейчас. Мы закончили год с убытками около 6,5 млн грн, однако продолжаем выплачивать заработную плату коллективу завода в полном объеме, – прокомментировала владелица бизнеса Алена Лебедева.

Свесский насосный завод является градообразующим предприятием, производит более 200 наименований насосного оборудования.

В 2019 году произошла техническая модернизация литейного производства завода, было установлено европейское оборудование, что позволило использовать метод автоматической формовочной линии холодно-затвердевающих смесей.