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Наступали, душили и применяли болевые приемы: в Киеве воспитательницы пытали детей

Анастасия Гевко, редактор ленты
Наступали, душили и применяли болевые приемы: в Киеве воспитательницы пытали детей
Фото: Прокуратура Киева, Нацполиция

Прокуратура Киева вручила подозрение четырем воспитателям частного коррекционного детского сада, подозреваемым в пытках малолетних детей (часть 2 ст. 127 УК).

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в соцсетях.

По материалам следствия, воспитательницы детского сада, который действует по методике АВА-терапии, на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения.

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– Действия сопровождались причинением детям сильной физической боли и нравственных страданий с целью наказать их за поведение и невыполнение указаний воспитателей. 14.02.2023 в помещении детского учреждения проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для досудебного расследования, – говорится в сообщении.

Прокуратура уже идентифицировала троих пострадавших – это дети в возрасте от пяти до шести лет.

Решается вопрос об избрании воспитательницам мер в виде содержания под стражей.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Как отмечает Нацполиция, за невыполненные задачи воспитательницы закрывали детей в шкафу, наступали ногами на их руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли длительное время стоять в неудобном положении, душили, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Наступали, душили и применяли болевые приемы: в Киеве воспитательницы пытали детей / 2 фотографии

За услуги в этом частном саду брали от 8 до 15 тысяч гривен.

Теперь женщинам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Источники: Прокуратура Киева, Нацполиция
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