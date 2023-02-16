Военных корреспондентов Starlight Media командующий объединенными силами ВСУ наградил государственными наградами

Февраль, 16 в 17:09

16 февраля, в День военного корреспондента, командующий объединенными силами ВСУ наградил журналистов телеканала ICTV за их работу ради поддержки украинской армии, боевого духа и освещения новостей из самых сложных участков фронта.

— Наша работа – оперативно и качественно информировать украинцев о всех важнейших событиях, поддерживать страну и нашу армию. Очевидно, сейчас главные новости – как для зрителей, так и для каждого из нас – новости с передовой. Наши военные корреспонденты все годы войны работают на самых сложных участках фронта, часто рискуя своей безопасностью и жизнью. Мы точно знаем, что эта работа имеет сверхвысокую ценность для общества. Каждый раз, когда благодаря их труду мы видим борьбу наших героев, когда узнаем о жизни людей в прифронтовых городах или фиксируем преступные действия российской армии – мы гордимся ими, их профессионализмом и смелостью, – отметил шеф-редактор Фактов.

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Военные корреспонденты Фактов Владислав Круглов и Олег Корниенко были награждены медалью За службу и отвагу III ступени от командующего объединенных сил ВСУ.

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– Главная благодарность – благодарность нашим военным. Они – главные герои страны и наших сюжетов, они защищают нашу безопасность, когда мы находимся в тылу, и помогают нам, когда мы работаем на фронте. Для меня важно, чтобы эта война оставалась народной и победы наших Вооруженных сил не удаляли ощущения этой линии борьбы. Это моя главная задача – каждый раз, находясь рядом с бойцами, рассказывать о событиях, касающихся каждого из нас – сколько бы километров нас не отделяли от линии столкновения, – говорит Корниенко.

Со своей стороны, в Starlight Media поблагодарили военных корреспондентов своих редакций и всех журналистов — украинских и международных, — транслирующих правду о войне в Украине, рискуя собственной жизнью.