Февраль, 17 в 21:07

По Украине ситуация с электроснабжением улучшилась, поэтому энергетикам приходится все меньше отключать свет по разным городам. В некоторых областях локально продолжаются ремонтные работы, но дефицита энергии не наблюдается.

Какая сейчас ситуация с электроснабжением, где и когда не будет света 18 февраля — далее в материале Фактов ICTV.

Киев — график отключения света

На выходных, 18 и 19 февраля, в Киеве будут проводить ремонтные работы, поэтому вероятны временные отключения по такому графику:

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суббота: с 9:00 до 22:00 частично на левом берегу и в Голосеевском районе;

воскресенье: с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Киевская область

На 18 февраля лимиты электроснабжения в Киевской области отсутствуют. Однако в части Бучанского района наблюдается дефицит пропускной способности сетей, отмечают в ДТЭК.

Это означает, что поврежденные из-за обстрелов сети НЭК Укрэнерго не могут передавать электроэнергию, которая в данный момент необходима. Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области также не планируют выключать свет в течение 18 февраля, если не будет перегрузки сети. Если такая ситуация возникнет, тогда начнут применять графики.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго отмечают, что почасовых отключений на 18 февраля по Запорожской области не запланировано. Однако потребителей просят максимально ответственно относиться к пользованию энергоемкими электроприборами.

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

Ситуация с электроснабжением улучшилась и во Львовской области. Однако в случае аварий могут применяться отключения света 18 февраля.

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы. Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы.

Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.

Также действует график отключений света на февраль 2023 года для периода низких температур ниже -10 (по 1,5 часа).

Хмельницкая область

Отключение света не планируется, однако график могут применять в случае перегрузки системы.

Облэнерго Хмельницкой области создали шесть очередей, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 13 до 19 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.