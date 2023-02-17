Кабмин предлагает отменить админарест для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 12 лет
Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде запретить применять административный арест к мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 12 лет.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
На заседании в пятницу правительство одобрило проект Закона О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, имеющих детей. Он предусматривает смягчение ответственности за совершение административных правонарушений и неприменение к мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 12 лет, административного ареста.