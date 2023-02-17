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Факты / Україна / Общество

Кабмин предлагает отменить админарест для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 12 лет

Малиновская Ангелина, редактор ленты
кабмін
Фото: Dreamstime

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде запретить применять административный арест к мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 12 лет.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании в пятницу правительство одобрило проект Закона О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

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Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, имеющих детей. Он предусматривает смягчение ответственности за совершение административных правонарушений и неприменение к мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 12 лет, административного ареста.

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