Февраль, 17 в 12:26

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в выходные, 18-19 февраля, в частности в субботу, когда ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и сильный порывистый ветер.

По прогнозам Укргидрометцентра, на Закарпатье завтра возможны значительные дожди, в Карпатах и северо-восточных областях — снегопады.

В целом по Украине 18 февраля порывы западного ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях — местами до 25 м/с, на высокогорье Карпат — до 40 м/с.

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Однако уже в воскресенье, 19 февраля, ветер ослабеет до 7-12 м/с.

В субботу, 18 февраля, температура воздуха ночью — от -3 мороза до +3 градусов тепла, днем +3 +9, в Карпатах — около 0.

В восточных регионах и в Сумской области завтра ночью -7 -12, днем 0 -3.

В воскресенье, 19 февраля, в Украине ночью около 0 градусов, днем +1 +6, в Карпатах ночью и днем — от -1 до -6 мороза.

Метеорологи говорят, что весна в Украине в этом году ожидается ранняя и теплая, местами с аномальными температурами.