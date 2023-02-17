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Факты / Україна / Общество

В Киеве и области возможны отключения света 18-19 февраля: время и районы

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Киеве и области возможны отключения света 18-19 февраля: время и районы

В выходные 18-19 февраля в некоторых районах Киева могут произойти стабилизационные отключения в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что отключения будут происходить по графикам, опубликованным на сайте.

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Так, ограничения подачи света в Киеве возможны в субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.

В воскресенье электричество в Киеве может быть отключено с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Кроме того, из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.

Электроснабжение на выходных будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.

В компании подчеркнули, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме.

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