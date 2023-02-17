В Киеве и области возможны отключения света 18-19 февраля: время и районы
В выходные 18-19 февраля в некоторых районах Киева могут произойти стабилизационные отключения в связи с проведением ремонтных работ.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отмечается, что отключения будут происходить по графикам, опубликованным на сайте.
Так, ограничения подачи света в Киеве возможны в субботу с 9:00 до 22:00 в части Левого берега и в Голосеевском районе.
В воскресенье электричество в Киеве может быть отключено с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.
Кроме того, из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района.
Электроснабжение на выходных будет ограничиваться с 6:00 до 22:00.
В компании подчеркнули, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме.