Февраль, 17 в 19:09

Вручение повестки еще не означает, что человека сразу же отправят на фронт. Это только первый этап в рамках мобилизации, необходимый для проверки данных.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

Она отметила, что рассказы о том, что людей хватают на улицах и сразу отправляют в окопы, – это нарративы российской пропаганды.

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– Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт. Это опять-таки разгон пропагандистскими источниками такого нарратива, что сразу схваченный на улице оказывается в окопе. Это абсолютная неправда, – подчеркнула Гуменюк.

Она объяснила, что на первом этапе происходит проверка данных граждан. А дальше – прохождение при необходимости медицинской комиссии, во время которой может выясниться, что человек не пригоден для мобилизации.

На следующем этапе происходит уточнение обстоятельств, которые могут служить основанием для отсрочки мобилизации: например, бронь на предприятии или наличие троих детей.

Чтобы выяснить, есть ли законные основания не попасть под мобилизацию, человек должен явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) и предоставить данные.

– Не спорить, а отнестись с пониманием к этому, что в принципе центры комплектования пошли вам навстречу. Очень многие, кстати, говорят: а я не знал, что нужно появляться и обновлять (данные, — Ред.), – заявила Гуменюк.

Она добавила, что в законодательстве Украины, которое касается мобилизации, есть пробелы. Оно рассчитано на сознательных граждан призывного возраста, которые в идеале должны периодически приходить в центр комплектования и обновлять о себе информацию, появляться по повестке и проживать по месту регистрации.

– Мы понимаем с вами, что это в абсолюте такая ситуация. Очень многие люди не проживают по месту регистрации и не бывают там долгое время. Очень многие специально избегают этого. Поэтому есть такие пробелы в законодательстве, – рассказала Гуменюк.

Как известно, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца, начиная с 19 февраля (до 20 мая 2023 года).

Таким образом граждане Украины, не имеющие проблем со здоровьем или отсрочки, могут быть мобилизованы в армию. Какие документы подтверждают мобилизацию на военную службу – читайте в материале.