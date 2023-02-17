Февраль, 17 в 17:59

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Соответственно, украинцы, которые не имеют проблем со здоровьем или отсрочки, могут быть мобилизованными на военную службу.

В то же время считать человека мобилизованным сразу после получения им повестки или мобилизационного распоряжения не совсем правильно. О мобилизации на военную службу можно говорить только после прохождения лицом медосмотра и вручения повестки о призыве на военную службу.

Факты ICTV узнали, какие документы подтверждают мобилизацию лица на военную службу в 2023 году.

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Документы, подтверждающие мобилизацию лица

Юрист адвокатского объединения GRACERS Сергей Савинский отмечает, что действующее законодательство по этому вопросу не является многогранным или запутанным.

То есть существует четкий перечень документов, которые могут подтвердить факт того, что человек мобилизован.

Так, положения ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, ЗУ О воинской обязанности и военной службе, а также Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов определяют, что документами, которые подтверждают факт мобилизации, являются:

военный билет , где должна быть запись о том, что лицо является мобилизованным в порядке всеобщей действующей мобилизации;

, где должна быть запись о том, что лицо является мобилизованным в порядке всеобщей действующей мобилизации; мобилизационное распоряжение , выданное соответствующим ТЦК и СП, на учете в котором состоит военнообязанный;

, выданное соответствующим ТЦК и СП, на учете в котором состоит военнообязанный; справка из воинской части по форме №5, которая подтверждает, что лицо является мобилизованным на основании Указа президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022.

Всеобщая мобилизация 2023 — что известно

Напоминаем, что Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 20 мая 2023 года.

Таким образом, в 2023 году мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Всеобщая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.

Первая волна — это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая волна — бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь. Третья волна — мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна — так называемый общественный резерв. Призываются все граждане Украины, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Однако в Украине эти очереди не определены на государственном уровне, поэтому официально не действуют.

Во время мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения с учета.

В 2023 году в первую очередь будут мобилизовать мужчин в возрасте до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.