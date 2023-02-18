Задержка с выплатами ВПЛ: в Минреинтеграции объяснили причины

Февраль, 18 в 15:04

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий получило много жалоб от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) относительно задержки выплат пособия на проживание, однако там успокаивают — в ближайшее время они будут профинансированы.

— По запросу вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд грн, — говорят в ведомстве.

В то же время отмечают, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат, однако в Госказначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы и выплаты ВПЛ.

— В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет публиковаться на сайте Минреинтеграции, — уточнили в министерстве.

На днях в Кабмине представили новую Стратегию государственной политики в отношении внутреннего перемещения до 2025 года.

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Она учитывает весь путь ВПЛ — от эвакуации до интеграции на новом месте или возвращения домой.