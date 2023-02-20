На какие льготы и выплаты могут рассчитывать кавалеры ордена За мужество III степени — рассказывает юрист
Орден За мужество — это украинская государственная награда, которой отмечают военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других за проявленное мужество и героизм.
После провозглашения Независимости Украины в 1991 году, остро встал вопрос о назначении государственных наград как одного из символов государственности. За весь период независимости президенты ввели много различных медалей и наград, одной из которых стал орден За мужество.
Орден За мужество имеет I, II и III степени. Факты ICTV узнали, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать украинцы с орденом За мужество III степени.
Орден За мужество III степени: что это
Это награда, изготовленная из нейзильбера, имеющая форму креста с широкими заостренными концами. Посередине — равносторонний крест, покрытый белой эмалью, на котором размещен круглый медальон с изображением малого Государственного Герба Украины.
Лента ордена III степени шелковая муаровая, синего цвета с продольными полосками: широкими — желтой посредине и двумя синими по бокам, узкими — малиновой и белой между ними и желтой по краям.
По состоянию на 2022 год в Украине насчитывают более 6 тыс. кавалеров ордена За мужество III степени. Среди них много военнослужащих, но есть и другие категории, например живописец Степан Репин, мэр Чернигова Ярослав Атрошенко и пес Патрон.
Награждение орденом может происходить посмертно. Присвоить орден За мужество могут только указом президента Украины, соответственно, лишить человека отличия может только президент в случае осуждения кавалера за тяжкое преступление.
Высшей степенью отличия является I степень, а награждение орденом За мужество происходит последовательно, начиная с III степени.
Выплаты и льготы ордена За мужество III степени
Украинцы, награжденные государственными наградами, имеют определенные льготы и привилегии.
Например, по закону, военные, получившие три степени ордена За мужество, имеют право на почетное погребение на Национальном военном мемориальном кладбище.
С 1 января 2023 года вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи кавалерам ордена За мужество.
Полные кавалеры Ордена (получившие все три степени) могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. То есть с 1 января 2023 года они ежемесячно будут получать денежную выплату в виде одной минимальной зарплаты — 6 700 грн.
Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата денежной помощи в размере от трех до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных посмертно кавалеров ордена За мужество всех трех степеней.
То есть в случае гибели награжденных орденами средства будут получать члены их семей.
Кроме того, по словам адвоката и юриста Ario Law Firm Надежды Грищенко, человек, принимавший непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и, начиная с 2014 года, награжден орденом За мужество трех степеней (то есть, человек получил все три степени) признается лицом, имеющим особые заслуги перед Родиной.
— Полный перечень льгот, которые предоставляются лицам имеющим особые заслуги перед Родиной, закреплен в статье 16 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, — отмечает Грищенко.
Адвокат выделяет несколько основных льгот, на которые имеют право полные кавалеры ордена За мужество:
- надбавки к пенсиям, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственную социальную помощь, выплачиваемой вместо пенсии, которые они получают, в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины, которая выплачивается ежегодно до 5 мая;
- по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;
- первоочередное бесплатное личное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов, внеочередная бесплатная личная госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах, а также сохранение бесплатного обслуживания указанных лиц в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. Эти льготы также касаются членов семьи кавалера ордена (жены, мужа и детей в возрасте до 18 лет);
- первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и изделиями медицинского назначения, приобретенные по рецептам врача, доставка по его заключению лекарств на дом;
- бесплатное первоочередное обеспечение санаторно-курортным лечением. Порядок предоставления путевок определяются Кабинетом Министров Украины (действие данной льготы остановлено на 2023 год);
- освобождение от оплаты услуг за оформление документов на право собственности на квартиру при ее приватизации;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, подсоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;
- внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации;
- предоставление указанным лицам ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время;
- выплата жене (мужу) и детям в возрасте до 18 лет в случае смерти (гибели) единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти (гибели), в расчете на месяц на одно лицо.