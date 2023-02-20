Обстрел Сумщины и Днепропетровщины: что происходит на 362 сутки войны (онлайн)

Страны-члены Большой семерки и Европейского Союза обсуждают способы отслеживания российских алмазов. Это поможет создать условия для ограничений на торговлю ими в будущем.

Украина получит французские бронеавтомобили AMX-10RC уже на следующей неделе, сообщает Минобороны.

В то же время Украина ввела санкции против Московской биржи и российских банкиров — президент Владимир Зеленский подписал указ, введя в действие решение СНБО.

Китай может предоставить Российской Федерации летальную военную помощь, у США есть доказательства, подчеркнул американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Министры Европейского Союза проведут срочную встречу для ускорения поставок боеприпасов Украине.

Украина не будет участвовать в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене в связи с допуском туда страны-агрессора России.

Российская Федерация усиливает ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США Джо Байдена в Европу, предупреждают в Главном управлении разведки.

Украина уже стала членом Евросоюза, нужно только это оформить, утверждает Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.