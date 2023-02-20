Февраль, 20 в 8:07

Мужчины призывного возраста в Украине имеют несколько статусов после прохождения военно-врачебной комиссии: годен к военной службе, временно непригоден к службе, ограниченно годен и тому подобное.

Временно непригоден к военной службе — это человек, которого не могут мобилизовать на службу по состоянию здоровья.

Такой статус предоставляется мужчине после заключения военно-врачебной комиссии. Статус временной непригодности действует всего шесть месяцев, затем мужчина должен снова проходить ВЛК.

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Может ли временно непригодный к военной службе выехать за границу в 2023 году, узнавали Факты ICTV.

Выезд за границу временно непригодных мужчин 2023

В этом вопросе Фактам ICTV помогал разбираться управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков.

По его словам, пунктом 26 Правил пересечения границы предусмотрено, что военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, имеют право на пересечение государственной границы в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения.

— Это не касается лиц, определенных в абзацах 2-8 части 3 статьи 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, — добавляет Максим Боярчуков.

Максим Боярчуков также отмечает, что в соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации:

военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью;

лица в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

— Поскольку лица, имеющие статус временно непригодных к военной службе, не относятся к категории исключения из пункта 26 Правил пересечения границы, они могут выехать за границу, — отмечает Максим Боярчуков.

Эксперт отмечает, что при таком статусе обязательно прохождение повторной военно-врачебной комиссии, то есть срок пребывания за границей ограничен.

Временная непригодность к службе: что означает

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, годен ли человек к службе в армии.

Соответственно, только во время военно-врачебной комиссии специалисты могут вынести вердикт о временной непригодности мужчины к воинской службе.

Этот статус автоматически освобождает лицо от мобилизации и призыва, однако обязывает мужчину каждые шесть месяцев проходить ВЛК.

Если во время прохождения врачей комиссия решит, что мужчина здоров, ему назначат статус Годен к службе. Соответственно, лицо могут мобилизовать.

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Фото: Нацгвардия