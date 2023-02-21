Февраль, 21 в 15:13

Полномасштабная война заставила украинцев лучше ориентироваться в оружии, выучить новые военные термины, значения и слова.

Зато в Вооруженных силах Украины существует своя иерархия, то есть названия и численность военных формирований и подразделений, которые нужно знать.

Факты ICTV узнавали, что такое батальон, какие он имеет разновидности и какая численность людей и техники в него входит.

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Батальон: что это и какой бывает

Военный батальон является одним из основных подразделений армии в большинстве стран мира. Обычно он состоит из 300-800 военнослужащих. Батальон имеет несколько рот, каждая из которых состоит из нескольких взводов. В свою очередь, взводы состоят из команд.

Батальон может быть разных типов в зависимости от назначения. Например, существуют инженерные, танковые батальоны, батальоны связи или подразделений специального назначения.

В зависимости от типа, состава, структуры и функций батальоны могут отличаться.

Кстати, в составе батальона могут быть военнослужащие разных специальностей, например пехота, танкисты, артиллеристы, инженеры, медики и тому подобное.

Задачи батальона могут включать боевые действия и обеспечение безопасности на определенной территории или поддержку военных операций.

Танковый батальон — это военное подразделение, состоящее из танков. Обычно такой батальон содержит от 30 до 60 танков и примерно 500-600 военнослужащих. Он является составной частью более крупных танковых подразделений (бригады или дивизии).

— Танковый батальон — это три роты. Одна рота — это фактически 11 танков. То есть можно посчитать, что в один батальон может входить 33 единицы военной техники. Кроме того, численность роты — 80-200 военнослужащих, в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения, — рассказывает Коваленко.

Танковый имеет ту же структуру, что и обычный батальон, но вместо пехоты у него есть танки и их экипажи. Обычно танковый батальон состоит из трех рот, каждая из которых содержит несколько взводов, в которых каждый танк имеет свою команду.

Батальон из танков может использоваться для ведения боевых действий, в частности для наступления, обороны, уничтожения вражеских танков и обеспечения подразделений пехоты во время боевых действий. Более того, он может привлекаться для осуществления разведывательных действий.

Сколько батальонов сможет сформировать Украина в 2023 году

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в ВСУ сформируют как минимум два танковых батальона с немецкими боевыми танками Leopard 2.

Кроме того, вероятно, будут созданы шесть-семь батальонов, вооруженных боевыми танками Leopard 1.

— Два батальона — это только начало. Резников здесь подчеркнул, что два батальона — это минимум! Если рассматривать общее количество той техники, которую мы можем получить, то в 2023 году мы сможем сформировать больше чем две бригады танков западного образца, — отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Эксперт отмечает, что в 2023 году Украина сможет количественно получить более 200 единиц танков западного образца. Здесь речь идет не только о танках Leopard, но и о Challenger 2, Abrams (в перспективе), Leclerc (пока передача их Украине остается на уровне дискуссий).

— Кто говорил, что Великобритания не может передать нам еще эскадрон танков? А британский эскадрон — это фактически украинская рота на стероидах. В нашей роте 11 танков, а в британском эскадроне — 14 танков. Итак, мы можем держать полноценную роту да еще плюс три танка. Если нам передадут таких три роты, то мы сможем сформировать не батальон, а полноценный полк. А это уже очень неплохо! — добавляет военный эксперт.

Отличается ли численность украинского батальона от батальона НАТО

Коваленко отмечает, что количество военной техники, входящей в один батальон НАТО, может варьироваться в зависимости от типа батальона, его функций и оборудования страны-участницы.

— Однако в целом в батальон НАТО входят различные типы техники и вооружения, которые могут быть необходимы для выполнения различных задач, — добавляет эксперт.

Например, в танковом батальоне НАТО может быть от 30 до 60 танков, а также различные типы бронированных транспортных средств, боевых машин пехоты, артиллерии и средств связи.

В пехотном батальоне может быть от 500 до 800 военнослужащих, а также различные типы вооружения и бронированных машин, таких как БМП, БТР, пехотные боевые машины и т.д.

— У них есть разное формирование таких подразделений. Например, в Британии формирование роты имеет название эскадрон. Там 14 единиц танковой техники. Если говорить о польской роте, то это стандартные 11 единиц техники. Поэтому здесь все зависит от конкретной страны НАТО, — заключает эксперт.

Важно добавить, что количество техники и вооружения, входящей в батальон НАТО, может варьироваться в зависимости от определенных обстоятельств: место расположения, боевые задачи, степень готовности и тому подобное.